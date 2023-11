Il Natale arriva prima nell'incantevole villa brianzola: il mercatino

Atmosfere natalizie nelle eleganti sale di una delle dimore storiche della Brianza. Torna la Christmas Experience: un week end interamente dedicato alle creazioni made in Italy di artigiani e non solo per assaporare la magica atmosfera natalizia e curiosare tra gli stand alla ricerca di idee regalo.



Appuntamento sabato 18 e domenica 19 novembre nei saloni di Villa Ca’ de Bossi, a Biassono. Nella dimora storica a due passi da Monza, nel cuore della Brianza, la manifestazione sarà un’occasione perfetta per immergersi nelle candide atmosfere natalizie alla scoperta di luoghi insoliti curiosando tra le creazioni dei migliori artigiani e flower designer che esporranno pezzi di manifattura d’eccellenza per originali idee regalo in un insolito mercatino di Natale.