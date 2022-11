Mercatini di Natale a Vimercate

Domenica 27 novembre in piazza Castellana a Vimercate l’associazione arti e Sapori di Nord Ovest organizzerà il mercatino “Magie di luci, atmosfere natalizie tra arte e creatività”, 15 espositori tra artisti, artigiani contemporanei e creativi esporranno e venderanno i loro oggetti, manufatti e creazioni. Non un semplice mercatino ma un luogo di coinvolgimento culturale dove i visitatori vengono chiamati ad approfondire e sperimentare le tecniche di lavorazione di un settore ricco di idee, creatività e fantasia. Un oggetto, un’opera in grado di raccontare la storia di chi li ha pensati, ideati e creati attraverso l’utilizzo di metodi tradizionali e tecniche innovative. Provenienti da Piemonte e Lombardia gli espositori hanno saputo abbinare ad una radicata tradizione la capacità di innovarsi, creando ceramiche, articoli in tessuto, oggetti di cuoio, in legno e vetro.

Il mercatino sarà aperto per l’intera giornata di domenica 27 novembre in piazza Castellana dalle ore 9.00 alle ore 19.30. “Con questi mercatini diamo inizio ad una serie di eventi dal clima natalizio”, commenta Riccardo Corti, assessore alla Vimercate delle Opportunità. “Sono previsti tanti eventi, iniziative promosse dalle nostre associazioni e altri mercatini di Natale arriveranno nel mese di dicembre. Voglio ringraziare i negozianti, le associazioni e i comitati che in questi giorni hanno contributo, con le loro iniziative e le loro proposte, a rendere il Natale della nostra città un momento speciale”.