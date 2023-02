Festa della cucina napoletana, mercatini e luna park a Vedano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano gli eventi all'aperto nel cuore di Vedano al Lambro: appuntamento domenica 26 marzo 2023 in occasione dell'annuale Festa di Primavera e all'interno del weekend di "Troppo Buòno: Festa della Cucina Napoletana". In città arriveranno mercatini e un mini luna park per una lunga giornata tra gusto e divertimento.

La manifestazione sarà accessibile dalle 10 alle 19 (con orario continuato tutto il giorno). L’ingresso è gratuito: il pubblico potrà passeggiare tra stand di hobbisti ed artigiani e perdersi fra le bancarelle dei sapori, oltre che gustare ottime specialità della cucina tradizionale napoletana e bevande selezionate grazie al servizio di bar e ristorazione (con possibilità d’asporto e take away). I più piccoli potranno divertirsi nel Mini Luna Park. Appuntamento in Largo Repubblica 3, di fronte al Municipio di Vedano al Lambro (MB).