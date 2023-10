La magia del Natale sta per arrivare a Brugherio. In città tornano i mercatini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, gli addobbi natalizi, il trenino gratuito e i personaggio dei cartoni più amati dai bambini.

Un'atmosfera da favola che si potrà vivere a partire dal 25 novembre fino al 7 gennaio 2024.

In piazza Roma, nel centro del paese, sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio e torneranno i mercatini, il villaggio di Babbo Natale, i profumi e i sapori tipici natalizi, con prodotti di hobbistica e prodotti tradizionali provenienti dal territorio. "Un’occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e addobbi natalizi" annunciano gli organizzatori. Tanti gli spettacoli in programma a partire dal 3 dicembre dai canti gospel alle bolle di sapone. A partire dal 26 novembre in città ci sarà anche un trenino itinerante gratuito (le date sono 3-17 dicembre, 6-7 gennaio).

La pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio sarà in piazza Roma e sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario 14.30 -19.00 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

Le domeniche (dal 26 Novembre in poi) mascotte itineranti di Elfi , Bing, Frozen e Olaf, Paperino e Paperina, Casa di Babbo Natale. Spettacoli in pista di ghiaccio il 26 novembre e 7 gennaio.