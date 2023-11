I 5 mercatini di Natale più belli vicino a Monza a dicembre

Ha inaugurato il villaggio di Natale a Monza, con i mercatini, la pista di pattinaggio e le giostre per i bambini. Ma vicino a Monza ci sono altre mete da poter raggiungere per una gita natalizia, dove lasciarsi incantare dalle magiche atmosfere incantata tra lucine, addobbi e attrazioni. Restando in Lombardia e non troppo lontani da Monza, ecco 5 mercatini da non perdere.

Il Natale a Como

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta si potranno acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle tre casette in piazza Grimoldi si potrà conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza: un bellissimo spazio dedicato ai selfie porterà Como in tutto il mondo attraverso i social. In piazza Cavour la pista di pattinaggio sul ghiaccio attende grandi e piccini e in piazza Verdi la giostra dei cavallini ricorderà le atmosfere del tempo passato.

Il villaggio di Natale nel borgo senza tempo

La magia del Natale torna nel borgo di Grazzano Visconti. Nel suggestivo borgo del comune di Vigolzone dall’11 novembre al 7 gennaio torna il villaggio di Natale a ingresso gratuito con mercatini artigianali e con prodotti tipici per trovare idee regalo, il tendone con spettacolo degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e una giostra di cavalli. Nel borgo lombardo arriva anche la ruota panoramica alta 32 metri e la pista di Ghiaccio, uno scivolo gigante e un'area Spettacoli con jumping. A rendere ancora più speciale l'atmosfera natalizia luci e installazioni luminose in tutto il borgo e un'area ristoro con food truck e posti a sedere, cori gospel, spettacoli di fuoco e magia, ballon art, show e musiche natalizie.

Natale a Lecco

Si sono accese il 25 novembre le Luci su Lecco, che allieteranno piazza XX Settembre, piazza Cermenati e il centro città con proiezioni, il Villaggio degli Elfi e le luminarie fino al 7 gennaio a cura di Amici di Lecco e Confcommercio Lecco, mentre il 2 dicembre in piazza Mazzini alle 18.30 si accenderà anche il tradizionale albero di Natale.

Foto 2022 di Stefano Luciano

Dal 3 dicembre al 14 gennaio in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi promossa in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio, mentre dal 5 dicembre al 3 marzo al Palazzo delle Paure sarà allestita la grande mostra Capolavoro per Lecco, proposta in collaborazione con Associazione culturale Madonna del Rosario. Domenica 10 e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle 19 in piazza Mazzini, troverà spazio la Sagra delle specialità natalizie mentre, a concludere le festività natalizie, sabato 6 gennaio si terrà la consueta Festa della Befana, promossa da LTM Lecco per i più piccoli.

Gli Oh Bej! Oh Bej! a Milano

Dal 7 al 10 dicembre a Milano tornano gli Oh Bej! Oh Bej!, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio, che da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo. Organizzata in onore del Patrono della città, Sant’Ambrogio, festeggiato il 7 dicembre, la fiera dura quattro giorni ed è tappa obbligata per ogni milanese a caccia del regalo perfetto o, semplicemente, dell'occasione giusta per respirare la vera atmosfera natalizia.

La fiera quest'anno sarà aperta dal 7 al 10 dicembre intorno al Castello Sforzesco e in Parco Sempione. Si possono trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche: vi espongono infatti rigattieri, fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stampe e libri, maestri del ferro battuto, rame e ottone, giocattolai, venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”, e produttori di miele e affini. L'accesso è gratuito.

Il Villaggio di Natale a Sesto San Giovanni

Un maxi villaggio di Natale di 25mila metri quadri di superficie, con tantissime attrazioni in un'atmosfera da favola. In Lombardia è il primo di questo genere. La Magia del Natale, così si chiama, sarà aperto fino al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni.

“Un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare” promettono gli organizzatori dell’evento prodotto da Razmataz".