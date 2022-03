Bancarelle, hobbisti e golose specialità. Nel weekend del 9 e 10 aprile a Desio appuntamento con un mercatino in vista di Pasqua. L'appuntamento è stato organizzato in via Garibaldi, in centro città. Dalle 9 alle 19 sabato e domenica saranno presenti espositori, artisti di strada e una mascotte per intrattenere i più piccoli.