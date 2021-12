Mercatino della Befana a Lissone

Prezzo non disponibile

Torna a Lissone il tradizionale mercatino della Befana. Appuntamento mercoledì 5 gennaio in via Garibaldi per una festa all'insegna della dolcezza con tante prelibatezze, l'immancabile "Papurot", il dolce tipico lissonese.

L'evento è inserito all'interno del cartellone del Natale Lissonese che in seguito al decreto Festività e alle nuove regole con le misure e le restrizioni antocovid adottate dal governo ha visto l'annullamento di alcuni appuntamenti.