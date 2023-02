Mercatino francese in centro Monza

Bancarelle e specialità d'Oltralpe a Monza per il weekend di carnevale. Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio in piazza Trento e Trieste tra mascherine e travestimenti si potrà passeggiare anche tra gli stand di un mercatino regionale francese, che proporrà profumi, sapori e colori dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie.

Nel weekend in centro Monza sono in programma anche diversi appuntamenti per festeggiare il carnevale dedicati ai più piccoli. Sabato 18 dalle 14 alle 19 è previsto lo show musicale “La famiglia Addams”: protagonista una “terrificante” auto elettrica abitata dai noti personaggi del celeberrimo film, pronti a regalare risate e caramelle. Sempre in Piazza Trento una postazione di Truccabimbi sarà a disposizione per colorare a tema i volti dei più piccoli.

I festeggiamenti continueranno poi il weekend successivo.