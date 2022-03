Bancarelle, gonfiabili e golosità a Concorezzo

Bancarelle, creazioni artigianali, sapori della tradizione, crepes e zucchero filato e per la gioia dei più piccoli i gonfiabili.

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 aprile a Concorezzo, in Brianza, arriva il mercatino di Primavera. L'appuntamento è in centro, tra via Libertà e via De Capitani. La manifestazione è organizzata dall'associazione La Presentosa in collaborazione con l'amministrazione comunale.