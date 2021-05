Monza in Fiore, mercatino in piazza

Monza "sboccia". Sabato 5 giugno è in porgramma in città la manifestazione "Monza in Fiore" che porta i colori e i profumi di piante e germogli in centro.

In piazza San Pietro Martire e in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario, sarà allestito un mercatino con bancarelle di fiori mentre in centro città, in via Carlo Alberto l'esplosione di colori e profumi coinvolgerà anche i dehors dei negozi allestiti dai commercianti.