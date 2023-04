Mercatino da Forte dei Marmi a Monza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Appuntamento a Monza, domenica 16 aprile, con il Mercatino da Forte dei Marmi. Dalle 8.00 alle 19.00, in piazza Cambiaghi, shopping informale che ricorda quello della vacanza nella splendida Versilia.

“Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe” spiegano gli organizzatori annunciando la manifestazione.