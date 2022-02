Mercatino francese in piazza a Monza

Orario non disponibile

Un angolo di Francia a Monza. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio in piazza Trento e Trieste, nel cuore del capoluogo brianzolo, è in programma un mercatino regionale francesce con prodotti enogastronimici e artigianato d'Oltralpe. Previste anche attività per famiglie e bambini.

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 20 sabato e domenica e venerdì dalle 11 alle 20. L'appuntamento rientra nel cartellone delle iniziative previste per Monza in Maschera.