Silent disco e bancarelle: in città arriva un assaggio di Natale

L'atmosfera natalizia arriva a Bernareggio. Domenica 20 novembre è in programma l'iniziativa "35 Days to Christmas".

Bancarelle con idee regalo, prodotti tipici e musica natalizia saranno in via Leoni dove non mancheranno anche occasioni di intrattenimento per grandi e piccini con postazioni di truccabimbi, musica e silent disco. La manifestazione è in programma dalle 8 alle 18 in collaborazione con la Pro Loco di Bernareggio.