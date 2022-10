Bancarelle con articoli regalo, creazioni artigiane, hobbisti e sapori tradizionali. A Concorezzo il 13 novembre arriva il primo mercatino natalizio.

L'evento, titolato 43 giorni a Natale, è in porgramma dalle 8.30 alle 19 in via De Capitani e in via Libertà. Una giornata di festa all'insegna della tradizione con momenti di intrattenimento.