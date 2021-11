Mercatini, pista di pattinaggio e spettacoli: Natale a Brugherio

La pista di pattinaggio, i mercatini e il villaggio di Babbo Natale. A Brugherio è "Christmas time" e la magia del Natale arriva in città.

Il Natale è ormai alle porte e per festeggiare la festa più amata da bambini, ragazzi e adulti, l'Amministrazione cittadina ha predisposto un ricco programma di iniziative per la gioia di grandi e piccoli, per riscoprire la magica atmosfera del periodo natalizio.

Dal 27 novembre e fino al 6 gennaio, la città sarà animata da un gran numero di appuntamenti festosi, spettacoli, eventi e mercatini, mentre e il Villaggio di Natale, in piazza Roma sarà aperto tutti i giorni e nei weekend sarà animato da spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli. Babbo Natale attende i piccoli tutte le domeniche pre-natalizie per la consegna della letterina dalle 15:00 alle 18:00, mentre un trenino itinerante gratuito, sarà presente il 5 Dicembre e il 6 Gennaio per un giro delle Vie del Centro.

Sempre dal 27 novembre al 9 gennaio, in piazza Roma, per tutti gli appassionati di pattinaggio ritorna "Christmas on ice" la pista di ghiaccio dove sarà possibile divertirsi pattinando in compagnia. Inoltre, novità di questa stagione, nei giorni 5 dicembre e 6 gennaio sarà possibile assistere ad una esibizione di pattinatori professionisti. Lo svolgimento dell'evento e l'accesso all'area avverrà nel rispetto delle norme covid.

L'orario di apertura della pista di pattinaggio è questo: fino al 17 dicembre: dal Lunedì al Venerdì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:00 Sabato e Domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Dal 18 dicembre: aperto tutti i giorni con orario continuato