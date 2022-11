Villaggio di Natale, gonfiabili e zampognari a Sovico

Zampognari, bancarelle con idee regalo e sapori tipici e gonfiabili. A Sovico domenica 4 dicembre torna per la 17esima edizione la manifestazione Aspettando il Natale.

Un villaggio natalizio sarà allestito in via Giovanni da Sovico e Piazza Frette. Si potranno trovare mercatini, gonfiabili e truccabimbi. In programma anche una esibizione di danze medievali. In paese i negozi resteranno aperti e per le strade cittadine si potranno incrociare Babbi Natale in bicicletta.