Mercatino piemontese in piazza a Monza

Sapori piemontesi e vini del territorio. Il mercatino regionale del Piemonte torna a Monza. Appuntamento nel cuore del capoluogo brianzolo nel weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. Gli stan che proporranno sapori tipici del Piemonte saranno in piazza Cantemero e Paleari.

I divieti per l'evento

In occasione dell'appuntamento in centro il comune ha disposto alcuni divieti con una apposita ordinanza. "Dalle ore 08:00 del giorno 04 novembre 2023 alle ore 21:00 del giorno 05 novembre 2023 e comunque sino a completo smantellamento delle strutture necessarie alla manifestazione, a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992, con l’esclusione dei partecipanti alla manifestazione in premessa citata: è vietata la circolazione in p.zza Centemero e Paleari; è vietata la sosta con rimozione forzata in tutta la p.zza Centemero e Paleari".