Torna il mitico mercatino delle pulci con oltre 120 bancarelle a solo mezz'ora da Monza

Ecco una bella idea per trascorrere la vostra domenica a solo mezz'ora da Monza.

Domenica 28 marzo ritorna l’appuntamento con il Mercatino delle pulci e dell’antiquariato di Valmadrera. L’evento si svolgerà come sempre nel piazzale del mercato di Valmadrera in via Molini, dalle ore 7.45 alle 16, con ingresso gratuito e area ristoro attiva per tutti.

Il mercatino, organizzato dall'Ugt (Ufficio gestione turismo) di Valmadrera, è aperto la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, e richiama ogni volta numerosi visitatori provenienti anche da fuori provincia, che apprezzano la variegata offerta e la location a due passi dalle montagne e dal lago.

"Vintage, antiquariato, collezionismo e tanto altro: dal 2013, a ogni appuntamento sono presenti oltre 120 espositori, privati e hobbisti, pronti ad accogliervi con veri e propri tesori! - spiega Christian Vassena, presidente dell’Ugt - Siamo infatti una piccola comunità di oltre 800 espositori che, a rotazione, partecipano ai nostri mercatini. Vi aspettiamo domenica 28 marzo!".

ll calendario completo della stagione 2024 è consultabile sul sito web www.mercatinopulcivalmadrera.it o sui canali social dedicati all'iniziativa.

Il mercatino delle Pulci è presso il piazzale del mercato di Valmadrera (LC), in via Molini.

Come arrivare

In auto

PARCHEGGI gratuiti su tutta via XXV Aprile.

Da Lecco: procedere su via Como/SP 639 (ex superstrada) direzione Milano e prendere l’uscita Valmadrera – via Mulini (la prima subito dopo l’ultimo distributore Tamoil).

DA Monza-Milano: procedere su via Como/SP 639 (ex superstrada) direzione Lecco e prendere l’uscita Valmadrera – Bellagio; proseguire su via XXV Aprile.

In autobus

linea C40-D41 Como – Erba – Lecco (ASF), fermata “Valmadrera – via Roma”.

In treno

Linea suburbana S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano – Stazione di Valmadrera