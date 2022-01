A Monza torna il Mercatino delle Pulci

Torna a Monza sabato 15 gennaio il Mercatino delle Pulci. L'appuntamento è in programma dalle 7 alle 13 nello Spazio Rosmini in via Rosmini 37.

L'iniziativa è promossa dalla Asd Silvia Tremolada e da Rete Tikitaka. Tra i banchetti si potranno trovare oggetistica, giocattoli e molto altro per non sprecare, dare nuova vita alle cose. Nella location un bar che sarà aperto per tutta la durata dell'evento: colazioni e panini caldi per tutti i gusti.

L'evento si terrà nel rispetto della normativa anticontagio.