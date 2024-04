Bancarelle e mercatino in via Bergamo

In centro Monza tornano le bancarelle. Nuovo appuntamento con il mercatino del Brocantage domenica 14 aprile. Gli stand con i pezzi di antiquariato e oggettistica di artigianato torneranno in via Bergamo tra qualche weekend e per l'occasione per la giornata del 14 aprile, da ordinanza comunale, dalle 7:00 alle 18:00 e comunque sino al termine della manifestazione, sono previsti alcuni divieti e modifiche alla viabilità nella zona.