Mercato d'Europa a Vimercate

Il mercato itinerante “Regioni d’Europa” sbarca a Vimercate. Dalle ore 18 di venerdì 25, sabato 26 e fino alle 23 di domenica 27 marzo nel centro storico cittadino saranno presenti 80 bancarelle con prodotti artigianali da tutta Europa e specialità culinarie e gastronomiche.

Tra le botteghe di Regioni d’Europa sarà possibile acquistare prodotti alimentari tipici dei Paesi d’Europa, come macarons francesi, churros spagnoli, arrosticini abruzzesi, brezel tedeschi accompagnati da pinte di birra. Ed ancora prodotti artigianali come cappellini, profumi, oggetti d’arredamento e molto altro. Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.