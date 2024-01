Il mercatino di Forte dei marmi approda a Lissone

Il mercato di Forte dei Marmi approda per la prima volta a Lissone. Appuntamento domenica 4 febbraio presso l'area del mercato di Piazzale degli Umiliati dalle 8:00 alle 19:00. La manifestazione prevede la presenza di 44 bancarelle dove sarà possibile acquistare capi di abbigliamento e prodotti per la casa. Inoltre, saranno presenti anche operatori del settore alimentare che proporranno prodotti tipici toscani.

L’iniziativa “Il Mercatino da Forte dei Marmi in Tour” è organizzata dal Consorzio Il Mercatino da Forte dei Marmi, che da qualche anno ha deciso di rendere itinerante il famoso mercato ed è stata inclusa dall’Amministrazione comunale di Lissone nel calendario delle sagre e delle fiere del 2024.

“Siamo entusiasti di ospitare per la prima volta a Lissone l'iniziativa 'Il Mercatino da Forte dei Marmi in Tour'. Questo evento - dichiarano il sindaco Laura Borella e l’assessore al Commercio Gianfilippo Alibrandi - rappresenta una grande opportunità per promuovere il commercio e per offrire ai cittadini un'esperienza di shopping unica. Insomma, è un appuntamento da non perdere per i tanti appassionati dell’originale Consorzio della zona. Ci auguriamo che questa prima edizione sia solo l'inizio di una tradizione che possa arricchire la nostra città, attirando anche persone dai comuni limitrofi".