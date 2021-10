Mercato Europeo a Cesano Maderno

A Cesano Maderno torna il Mercato Europeo. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 ottobre in piazza Arese, via Cerati, via Milano e via Cozzi per espositori e bancarelle.

Prodotti, profumi, sapori che ricordano le atmosfere europee, nella loro diversità ma anche nella loro somiglianza.

