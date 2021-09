Metti in moto rete viola - Moto raid in Martesana per la rete antiviolenza

Il Moto Club Gessate organizza per domenica 26 settembre 2021 una manifestazione denominata: MettiInMotoReteViola – Moto raid in Martesana per la Rete antiviolenza.



La manifestazione vuole offrire a Rete Antiviolenza V.I.O.L.A., che promuove azioni di contrasto del fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne, la possibilità di far conoscere i propri servizi, le iniziative messe in atto e le necessità per poter continuare la propria azione.



Dove:

• Gessate sul piazzale della Chiesa SS. Pietro e Paolo (Via della Chiesa, 2)

• Cernusco S/N in Piazza Unità d'Italia

• Cassano d'Adda in Piazza Giuseppe Garibaldi



Rete V.I.O.L.A. allestirà i propri punti informativi

L'unione di questi tre punti, ma idealmente, l'abbraccio, di tutto il territorio Adda-Martesana è effettuato attraverso un moto raid, una prova del Trofeo Regionale Lombardia Gr.2 per moto d’Epoca, che effettuerà i controlli previsti dal regolamento di gara, nei pressi dei punti informativi della Rete Antiviolenza V.I.O.L.A.



Di fatto il Moto Club Gessate allestirà le postazioni per effettuare i controlli timbro (CT o di passaggio) dei partecipanti al moto raid nei pressi degli Infopoint. Attraverso la punzonatura della tabella di marcia personalizzata per ogni partecipante si attesterà il corretto passaggio del concorrente lungo il percorso.

A Gessate all'interno di Villa Daccò (via Badia 44) si organizzeranno tutte le attività previste per lo svolgimento del moto raid in accordo con il regolamento particolare stabilito ed approvato dalla Federazione Motociclistica Italiana ed il Moto Club.



Cos'è un moto raid Gr.2?

È una gara di regolarità su strada ordinaria per moto d'Epoca.

Ad ogni partecipante è assegnata una tabella di marcia indicante gli orari secondo cui il concorrente deve effettuare le prove cronometrate che, quest'anno per evitare situazioni non controllate, si svolgeranno tutte all'interno di Villa Daccò a Gessate.





email: info@motoclubgessate.it