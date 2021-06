Il Motor Show arriva a Monza ma l'Autodromo sarà a porte chiuse per il pubblico

Il Milano Monza Motor Show arriva in Autodromo ma il Tempio della Velocità resterà chiuso al pubblico. Non prevede infatti la partecipazione di visitatori o spettatori la kermesse che da giovedì 10 a domenica 13 giugno trasformerà Milano e Monza nelle città dell'Automobile.

Quattro giorni di eventi ed esposizioni in occasione del Mimo - Milano Monza Motor Show - con allestimenti statici con i modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro del capoluogo lombardo e in autodromo. A Milano saranno un centinaio le installazioni presenti in centro con pedane tutte uguali su cui verranno esposte le novità del settore automotive, lungo un ampio percorso che si snoderà in una passeggiata di quasi tre chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco.

A Monza invece in Autodromo è in programma un'anteprima mondiale, una cena di gala (non aperta al pubblico) sulla pitlane e l'Aci Storico Festival. Tutte le iniziative del lungo weekend di motori saranno a porte chiuse, con accesso consentito solo ad addetti del settore accreditati e privati coinvolti nelle iniziative. Nessuna apertura al pubblico per contingentare gli accessi.

“La conferma del Milano Monza Motor Show è una iniezione di ottimismo. È l’occasione perriappropriarsi del nostro Autodromo, un simbolo del motorsport riconosciuto in Italia e nel mondocome un’icona di velocità, tecnologia e innovazione.Monza e la Brianza sono unite da un’unicapassione, la velocità. Unfilo rosso che lega questo comune amore per i motori e il motorsport un mondo unico di adrenalina, coraggio ed energia al Tempio della Velocità che l’anno prossimo compirà cent’anni" ha dichiarato l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. "La pandemianon ha fermato le nostre idee, il nostro entusiasmo e la nostra determinazione.Il risultato raggiunto è frutto di una leale e aperta collaborazione tra istituzioni, un gioco di squadra che in Lombardia in questi anni è diventato un vero e proprio metododi lavoro.Così siamo riusciti a mantenere vivo l’evento perché non potevamo far perdere al nostro territorioquesta opportunità”.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Monza un’anteprima così prestigiosa, con un altissimo livello di tecnologia e soluzioni derivati dalla Formula 1" ha detto Andrea Levy, presidente del Milano Monza Motor Show. "Ritengo che Monza e l’Autodromo siano il palcoscenico ideale per presentazioni di questo livello e che saranno moltopreziosi per gli sviluppi del MIMO nel futuro, quando non ci saranno più limitazioni”. All’Autodromo ci sarà anche un’altra chicca: la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storicapartecipa a MIMO con le auto Lancia Martini da pista della sua collezione, tra le più importantial mondo per la storia delle corse.

Il programma

A Monza, venerdì 11 giugno, un'anteprima mondiale sul rettilineo autodromo. L'Autodromo Nazionale di Monza sarà chiuso al pubblico come confermato dagli organizzatori. A unire le due città - Milano e Monza - sarà la Journalist Parade. Un convoglio di oltre 70 giornalisti di caratura nazionale e internazionale partirà da Milano: guideranno le anteprime nazionali e le novità fornite direttamente dalle case automobilistiche. I giornalisti guideranno fino a Monza e poi alla volta dell’Autodromo, per le foto di rito sul circuito di Formula 1 e sull’Anello Alta velocità. Sabato 12 giugno alle 20 l'Autodromo Nazionale Monza organizza il Pitlane Gala Dinner, un evento a partecipazione contingentata - su invito - nel rispetto delle vigenti disposizioni, di fronte ai box del circuito. Domenica 13 giugno l'evento Aci Storico Festival con la passione per le auto classiche: raduni di Club, modello, track day dedicati, spettacolo e la possibilità di provare e acquistare "in pista" la propria youngtimer preferita.