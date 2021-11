Torna a Monza il Motor Show

Prezzo non disponibile

Torna a Monza l’appuntamento con il Motor Show. La seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022 con anteprime e novità di oltre 50 brand auto e moto.

Ancora una volta il MIMO 2022 toccherà le città di Milano e Monza, mantenendo il suo caratteristico format gratuito per il pubblico, che potrà ammirare i modelli esposti passeggiando per le strade del centro milanese oltre che nei box e in pista all’Autodromo Nazionale di Monza. Ad arricchire la tappa monzese ci sarà anche il passaggio della Mille Miglia con una prova da corrersi nel Tempio della Velocità.

Giovedì 16 giugno alle 19 in piazza Duomo ci sarà la Premiere Parade, la presentazione dinamica su red carpet delle anteprime, guidate dai manager stessi o da testimonial. Una sfilata che sarà l’unveill delle novità dei brand e che diventerà un video comunicato ai media internazionali e nei mercati.

Il programma a Monza

Sabato 18 e domenica 19 giugno i riflettori si accenderanno su Monza e sull’Autodromo, cuore della passione dinamica del MIMO. Un fine settimana caratterizzato da un calendario che, oltre all’esposizione delle novità delle case nei 20 box a disposizione, prevede eventi con oltre 2000 supercar, hypercar e classiche di pregio, tutte attese nella corte e nelle sale di Villa Reale, headquarter e hub di MIMO 2022. Dalla collaborazione con 1000 Miglia nasce il Trofeo MIMO 1000 Miglia, la prova cronometrata sulla pista di Formula 1 con la quale si cimenteranno le oltre 300 supercar iscritte agli eventi dinamici del calendario MIMO, sabato 18 giugno 2022. La partnership tra MIMO e 1000 Miglia rappresenterà una contaminazione, il suggestivo incontro tra le ultime tecnologie e le innovazioni automotive dei brand e il mondo del classico. Domenica 19 giugno sarà il momento delle dreamcar di Cars&Coffee che arriveranno da tutta Europa per un meeting glamour e adrenalinico tra le strade di Monza e la pista di Formula 1.