La Milano-Sanremo parte da Monza: 12 prove in autodromo

La tredicesima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo prenderà il via dall’Autodromo Nazionale Monza giovedì 31 marzo. La gara di regolarità classica, inserita come da tradizione nel Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Storico, prevede per l’edizione 2022 un format completamente rinnovato rispetto agli anni precedenti, che permetterà agli equipaggi di confrontarsi nel prestigioso Circuito brianzolo con dodici prove cronometrate.

Dopo le prove nel Tempio della Velocità, che con questo evento aprirà la sua stagione sportiva, le vetture partiranno già nel pomeriggio di giovedì alla volta del capoluogo regionale, per la presentazione ufficiale davanti alla sede dell’Automobile Club Milano. In città si terranno altre tappe della corsa venerdì 1 aprile, prima del trasferimento in Liguria e nel Principato di Monaco per la conclusione della tre giorni di gara, sabato 2 aprile.

La giornata in Autodromo inizierà alle 9 con le verifiche tecniche e sportive. Dalle 10 a mezzogiorno la pista sarà a disposizione dei partecipanti per una sessione di giri liberi. La gara vera e propria partirà invece alle 14:30, con gli equipaggi che cercheranno il crono perfetto in un percorso che coinvolgerà, oltre alla pista stradale e alla Junior, anche il leggendario Anello Alta Velocità.

Alla competizione, che conta in totale oltre cento prove cronometrate, parteciperanno vetture costruite tra il 1906 e il 1990. Da quest’anno gareggeranno anche youngtimer, instant classic e supercar moderne, raggruppate nella classe denominata “Rendez-Vous”. L’autodromo sarà aperto al pubblico nelle aree prato (tribune e paddock resteranno chiusi).