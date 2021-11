La Mille Miglia in Autodromo a Monza

La corsa più famosa del mondo torna in Autodromo. Sabato 18 giugno 2022 in concomitanza con il MIMO - Milano Monza Motor Show - gli equipaggi della Mille Miglia arriveranno a disputare l’ultima prova cronometrata in pista, all’Autodromo Nazionale di Monza. Il nuovo che incontra la tradizione. Le novità delle case automobilistiche in pista insieme alle vetture storiche per un suggestivo incontro tra le ultime tecnologie e innovazioni automotive dei brand e il mondo del classico.

“Sono orgoglioso di questa partnership tra MIMO e 1000 Miglia perché regalerà al sistema automobilistico un evento unico, in cui a dare spettacolo saranno le sue due anime: quella che guarda al futuro, che si dota delle ultime tecnologie per migliorarsi costantemente, e quella che rivive il passato fatto di audacia e passione. Gli equipaggi della 1000 Miglia incontreranno e sfileranno tra le anteprime dei brand esposte nei box, oltre che accanto alle supercar, hypercar e prototipi portati in Autodromo dai collezionisti, gli stessi che si metteranno in gioco con la prova speciale per vincere il Trofeo MIMO1000 Miglia” ha detto Andrea Levy, presidente MIMO Milano Monza Motor Show.

Il programma della seconda edizione di MIMO 2022, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022, sarò presentato ufficialmente a breve.