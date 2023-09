Una mongolfiera nei giardini della Villa Reale: voli (gratis) nel parco

Un pomeriggio dedicato al volo con una mongolfiera nei giardini della Villa Reale. E la possibilità di salire a bordo di un pallone aerostatico e ammirare il parco dall’alto. I Servizi Educativi per l’Infanzia del comune di Monza e la cooperativa Marta hanno organizzato per sabato 14 ottobre un pomeriggio dedicato al volo: una mongolfiera sdraiata a terra sarà il teatro per laboratori tattili e incontri spettacolo con Piera la Mongolfiera e Gastone il Pallone; dalle 15.30 per i bambini da 1 a 2 anni e dalle 16.15 per quelli da 2 a 3 anni.

Dalle 17.30 con slot di 7 minuti per 4-5 persone alla volta si alzerà una vera mongolfiera per due ore di volo ancorato per godere della vista dall’alto dell’intera città di Monza. Per motivi di sicurezza l’esperienza è rivolta ai bambini dai 5 anni sopra i 110 cm. L’evento si terrà nei giardini della Villa Reale. La proposta è aperta a tutta la cittadinanza ed è completamente gratuita. In caso di maltempo sarà spostata al 28/10. Prenotazione obbligatoria al 3783036329.