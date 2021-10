Ancora un weekend per volare in mongolfiera alla Reggia di Monza

Un altro weekend in volo sulla Reggia di Monza. Dopo il successo del primo fine settimana all’insegna del volo frenato in mongolfiera al Parco raddoppiano le date dell’evento. Anche sabato 9 e domenica 10 ottobre (dopo le date dei due weekend precedenti) si potrà rivivere l’esperimento aerostatico voluto dal marchese Marsilio Landriani, poliedrico scienziato che “lanciò in volo” su questa splendida area due palloni. All’interno dell’edizione 2021 di Ville Aperte in Brianza, Maart e Aeronord, in collaborazione con il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza, ritornano in Reggia con un nuovo evento aperto al pubblico con voli vincolati in mongolfiera Aeronord ad aria calda, per ammirare dall’alto le bellezze artistiche e paesaggistiche del complesso monumentale. L’esperienza durerà circa due ore e 15 minuti e sarà su prenotazione.

Tre saranno i momenti speciali: la visita guidata alla Villa Reale, per scoprirne gli interni con un nuovo percorso dagli Asburgo ai Savoia, il volo vincolato e la Colazione o aperitivo, a seconda degli orari del volo, nei Giardini della Villa Reale. Un’esperienza unica per gli occhi, tra le meraviglie del cielo e l’incredibile patrimonio artistico-culturale della Villa Reale di Monza. Un racconto delle guide che sarà un viaggio meraviglioso da Jules Verne al primo volo dei fratelli Montgolfier fino ai giorni nostri e poi si ritorna con i piedi per terra. Una breve passeggiata attraverso i Giardini Reali e si arriva all’interno della Reggia di Monza uno degli esempi più completi e maturi del Neoclassicismo in Italia. Evento disponibile a pagamento e su prenotazione con orario 8.00-10.15 oppure 16.45 -19.00 • Tariffe: 58,00 € adulti 45,00 € bambini 6 -13 anni

Foto Riccardo Casarico Archivio Consorzio Villa Reale e Parco di Monza