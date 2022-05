Volare su una mongolfiera tricolore nel Parco di Monza

Prezzo non disponibile

Una mongolfiera tricolore nel Parco di Monza. Monzacelebra la festa della Repubblica anche dall'alto. Nel fine settimana del 2 giugno nei cieli di Monza sventolerà il tricolore. Non una bandiera ma una mongolfiera con i colori dell'Italia.

Dal 3 al 5 giugno al Parco di Monza verrà posizionato un grande pallone aerostatico con il tricolore. Un pallone sul quale sarà possibile salire dalle 18.30 alle 20.30 per ammirare Monza dall'alto. Ci sarà anche una seconda mongolfiera che porterà il pubblico ad un’altezza di 20 metri da cui si possono ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia.

"Già nel 1783 la Seicentesca Villa Mirabello e il Parco di Monza ospitarono il primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo - fanno sapere dalla Reggia -. A intraprendere questa avventura fu il Marchese Marsilio Landriani, poliedrico scienziato che 'lanciò in volo' in quest’area due palloni". La Villa inizierà la sua apertura già da giovedì 2 giugno con apertura alle 10.30 e chiusura alle 18.30 e sempre con la possibilità di visite guidate. Un tour nella storia tra Settecento e Ottocento per ripercorre i fatti che hanno portato fino alla nostra Repubblica. Nel Belvedere sarà aperta, da giovedì a domenica dalle 10.30 alle 20, la Mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, a cura di Paolo Linetti, Oltre ad ammirare 200 opere del XVIII e XIX secolo, tra stampe, rari libri antichi, abiti, armi, spade e statuette c’è anche la possibilità di ammirare alcuni dei famosi quaderni Manga di Hokusai e altri suoi capolavori.

