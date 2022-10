Mongolfiere in Villa Reale

In Villa Reale torna il "brivido del volo". E le mongolfiere fanno di nuovo capolino alla Reggia di Monza per rendere ancora più speciale il programma delle iniziative previste per il weekend di Halloween. Per quattro giorni, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, la Villa Reale ospiterà la Famiglia Addams con performance di attori, musicisti e danzatori che accoglieranno i visitatori per un’apertura straordinaria in tema dark per Halloween. E lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre sarà possibile anche fare l'esperienza del volo frenato in mongolfiera nei prati dei Giardini reali.

Nelle due giornate sono previste tre turni: 16.30 con ritrovo 16.20, 17.30 con ritrovo 17.20, 18.30 con ritrovo 18.20.

Promosso dal Consorzio della Villa Reale di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord, nell’ambito delle iniziative del ponte dell'1 novembre, sarà un evento “au ballon” "ricco di adrenalina", promettono gli organizzatori "per ammirare l’affascinante regina dei cieli appositamente travestita a festa. Per l’occasione ci sarà infatti una speciale vestizione a tema Halloween, che, illuminata dalle fiamme della mongolfiera avrà un effetto …. suggestivo". "La location non è casuale: il 15 novembre 1783 la Seicentesca Villa Mirabello fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo. A intraprendere questa avventura fu il Marchese Marsilio Landriani, poliedrico scienziato che “lanciò in volo” in quest’area due palloni. Esperimento che poi portò la Lombardia ad avere numerosi primati mondiali in questo campo in particolare la grande Esposizione Mondiale di Milano del 1906 che vide il trionfo della tradizione aeronautica della città e dell’intera regione".

L'esperienza ha un costo di 35 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini. Qui il sito per le informazioni e le prenotazioni.