Tornano le mongolfiere in Villa Reale. Nel weekend del 3, 4 e 5 giugno 2022 nei Giardini Reali si potrà vivere nuovamente l’esperienza aerostatica con i voli vincolati sulla mongolfiera ad aria calda permetteranno di ammirare dall’alto le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, capolavoro neoclassico e architettonico, per scoprire ed ammirare il percorso che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia.

I voli saranno organizzati dalle ore 18:00 alle ore 20:30 e l'esperienza durerà circa 120 minuti. Il biglietto costa 58 euro. Il pacchetto include il volo frenato in mongolfiera e il biglietto per la visita guidata alla Villa Reale di Monza. "Il volo vincolato con mongolfiera ad aria calda - si legge sul sito della Reggia di Monza - consiste nell’ascensione di un aerostato trattenuto a circa 15/20 metri di altezza trattenuto a terra da apposite funi per motivi di sicurezza". Tutti i dettagli sul sito della Reggia.