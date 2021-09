Mongolfiere in Villa Reale. Sabato 25, domenica 26 settembre, sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord organizzano alla Villa Reale un evento dedicato al volo frenato in mongolfiera.

Sara? un appuntamento “au ballon”, ricco di Storia, tradizioni, arte, adrenalina e convivialita? dove sara? possibile provare l’emozione del volo frenato in Mongolfiera ed ammirare dall’alto Monza, La Villa Reale, il Velodromo e il Parco con i suoi elementi tipici del giardino all’ inglese. Nel 1783 il Parco di Monza fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo! Ritornati con i piedi per terra, una breve passeggiata attraverso il Parco e saremo all’interno della Villa Reale di Monza uno degli esempi piu? completi e maturi del Neoclassicismo in Italia.

Orari, prezzi e informazioni

La visita comprende tre momenti che sono il volo in mongolfiera, la visita all’interno della Villa Reale di Monza e, a seconda che si voli di mattina o di pomeriggio una breve pausa colazione o aperitivo.

La durata dell’esperienza e? di circa 2 h e 15 min durante la quale sarete accompagnati per tutto il percorso dal racconto delle guide Maart: anche l’attesa del volo sara? occasione per il racconto sulla storia che lega Monza ai primi esperimenti aerostatici.

Ai gruppi saranno forniti sistemi di microfonaggio con auricolari monouso affinche? siano garantiti la miglior fruizione delle spiegazioni e il distanziamento

Il percorso di visita per le date del 25 e 26 settembre e 3 ottobre include volo + percorso Villa Reale dagli Asburgo ai Savoia + una breve pausa colazione o aperitivo

Il percorso di visita per la sola data del 2 ottobre e? dedicato a chi conosce gia? gli interni della Villa e vuole scoprirne nuovi luoghi e include volo + percorso presso il Teatrino della Villa Reale + una breve pausa colazione o aperitivo.

Gli orari: 8.00 con ritrovo oppure 7.45 16.45 con ritrovo 16.30

La durata complessiva ( volo frenato in Mongolfiera+ visita guidata + colazione o aperitivo e? di circa 2 h 15). L'esperienza ha un costo di 58 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...