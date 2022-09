Tornano le mongolfiere in Villa Reale

Prezzo non disponibile

In Villa Reale tornano le mongolfiere.

Per ammirare la Reggia di Monza e il suo sconfinato parco dall'alto, su un pallone aerostatico, si dovrà aspettare il weekend dell'1 e 2 ottobre. L'appuntamento con le Mongolfiere in Villa è stato annunciato nell'ambito del cartellone delle iniziative della manifestazione Villa Aperte in Brianza. L'esperienza sarà a pagamento e su prenotazione.

La Villa Reale è aperta tutti i sabati e le domeniche per una visita unitaria tra il Primo e il Secondo Piano Nobile: un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. I visitatori oltre alle Sale al Primo e Secondo Piano Nobile, potranno proseguire il percorso ammirando gli inediti ambienti al piano terra, destinati a funzioni legate al benessere personale delle varie Sovrane che hanno abitato la Villa. I locali, realizzati dall’Architetto Reale Giuseppe Piermarini per Maria Beatrice d’Este sono stati utilizzati nel corso dell’Ottocento da Amalia di Baviera, da cui deriva il riferimento documentale di “Bagno della Viceregina, da Maria Elisabetta di Savoia Carignano, consorte dell’Arciduca Ranieri d’Asburgo-Lorena, e da Margherita di Savoia.

L'1 e 2 ottobre nei Giardini Reali si potrà vivere l’esperienza aerostatica con i voli vincolati sulla mongolfiera ad aria calda permetteranno di ammirare dall’alto le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, capolavoro neoclassico e architettonico, per scoprire ed ammirare il percorso che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia.