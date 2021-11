Monza Christmas Run - 19 dicembre 2021

I Gamber de Cuncuress, in collaborazione con Social Time Onlus organizza la prima Monza Christmas Run, una manifestazione sportiva non competitiva, nel fantastico scenario del parco di Monza.

Ad animare il village, Babbo Natale in persona che riceverà le letterine da tutti i bambini con premi ad estrazione.

Mostra di Presepi – Porta il tuo presepe Venerdì presso la cascina San Fedele scrivendo Nome e Cognome

e sarà esposto Sabato e Domenica. Il presepe più bello sarà premiato a fine gara.

Il Villaggio di Babbo Natale sarà presente sabato e domenica.

L’iniziativa è a sostegno dell’associazione Silvia Tremolada e dei suoi ragazzi speciali.

Proposti 2 percorsi: 10km e 5m ad andatura libera.

Ore 09:30 – Partenza 10 km

Ore 09:40 – Partenza 5 km

Ritiro Pettorali: Sabato 18/12 (09:00 – 18:00) – Domenica 19/12 (07:30 – 09:00)

All’evento si potrà accedere soltanto esibendo il Green Pass.

Quota d'iscrizione

Percorso 10km - € 10

Percorso 5km - € 7



Per info: www.socialtimeonlus.it | info@socialtimeonlus.it