Di corsa con i Lions, presentata l'edizione 2022

Scatta il conto alla rovescia, per l'edizione 2022 della Lions running. È stata presentata allo Sporting Club di Monza la nuova “Lions running, la gara più bella di sempre”, evento podistico che si terrà al Parco di Monza domenica 29 maggio con partenza alle 9.30. L’evento è organizzato da Lions club Lissone distretti 108lb1 e 108lb4 e patrocinato da regione Lombardia, comune di Monza, provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza e con il supporto tecnico di Corona Ferrea asd e Runners Desio. Tutto il ricavato sarà destinato a Corona Ferrea, team di Monza affiliato al movimento internazionale Special Olympics, la cui mission è promuovere progetti educativi sportivi per atleti con e senza fragilità intellettiva e relazionale.

Un'edizione in collaborazione con Special Olympics

Hanno partecipato alla presentazione Filippo Carimati, presidente dello Sporting Club di Monza, Gabriela Ada Rosafio presidente del Lions club Lissone, Lorenzo Terlera, presidente V Circoscrizione Lions, Patrizia Vitali Distretto 108ib4 Lions, Giulio Velati direttore regionale Lombardia Special Olympics, Lucia Zulberti area tecnica della Nazionale di Special Olympics, e Francesco Panetta coordinatore di Corona Ferrea Asd sezione atletica, collegato in video, oltre che straordinario mezzofondista, primatista italiano 3000 siepi, medaglia d’oro ai mondiali del 1987 e agli europei del 1990 sulla stessa specialità e collezionista di altri innumerevoli successi in maglia azzurra di atletica leggera, Letizia Santi presidente Corona Ferrea Asd. Presenti anche alcuni atleti Special Olympics: Stefano Meda, già medaglia argento mondiali di Los Angeles 2015 e tre medaglie d’oro agli Europei a Roma nel 2006, Alessandro Vaghi medaglia bronzo e argento ai mondiali di Atene 2011 nel nuoto, Anita Greco e Martina Cristiano che la settimana prossima sarà in gara negli Europei di Triathlon di Special Olympics in Repubblica Ceca.

I percorsi e le iscrizioni

Si potrà scegliere tra due percorsi, 5 o 10 chilometri, entrambi con partenza ed arrivo da Cascina San Fedele. La manifestazione ha un carattere non competitivo, non è, quindi, necessario essere in possesso del certificato medico agonistico né del tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera. Queste caratteristiche di forte inclusione permettono di dare il benvenuto a tutti, famiglie con bambini, quattrozampe e chiunque abbia voglia di respirare il clima di entusiasmo che accompagna del sano sport all’aria aperta con obiettivo solidarietà. Il costo di partecipazione è di 10 euro che saranno interamente devoluti al progetto Special Olympics. Le iscrizioni sono gratuite per i bambini al di sotto dei 10 anni che riceveranno anche la medaglia di partecipazione all’evento.