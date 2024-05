Biciclettate, laboratori per bimbi e animali in piazza: il festival Monza Fast Future

Biciclettate, laboratori per bimbi e animali in piazza. Torna il Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità organizzato dal Comune di Monza attraverso l'associazione Pro Monza con il supporto della società Epickonomia e il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica. L'evento, dopo i positivi riscontri ottenuti lo scorso anno, propone una seconda edizione caratterizzata da un fitto calendario di iniziative che si aprirà a metà maggio per concludersi a metà novembre. Sei mesi di appuntamenti nel segno green.

La visione del Festival è inoltre quella di essere motore di coinvolgimento ed educazione del pubblico e dei giovani, a partire dalle scuole, contribuendo a rendere Monza un esempio virtuoso di città sostenibile. Per questo l’edizione 2024 è realizzata in collaborazione con l’Assessorato ai Giovani.

Il programma

Si parte con un evento di piazza che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su alcuni dei temi dell'Agenda 2030 Zero Emissioni, con un particolare riferimento a quello che sarà il futuro disegno della città. In piazza Trento e Trieste si daranno appuntamento varie realtà che operano nell'ambito della tutela ambientale, della formazione, del mondo imprenditoriale, della mobilità e, in generale, a più livelli nella società per promuovere il cambiamento in ottica green. Per entrambe le giornate saranno presenti stand, associazioni, scuole, aziende, cittadini attivi nella cura dell’ambiente che potranno diventare protagonisti e raccontare le proprie esperienze sul palco animato da Radio Number One. Ci saranno inoltre numerose attività dedicate non solo ai più piccoli ma anche ai ragazzi e adulti. In piazza saranno presenti i seguenti protagonisti che allestiranno spazi dedicati e si alterneranno sul palco: i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Pro Monza, Asvis, Camera di Commercio di Monza e Milano, Monza Mobilità – nel cui stand sarà possibile consultare il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) – assieme alla società di micromobilità Dott in qualità di partner e la Polizia Locale.

Saranno presenti poi le seguenti realtà impegnate in ambito ambientale: Orto il Ciliegio; Liberi Frutti; Parco urbano Commestibile; Orto San Vincenzo; Enpa; Gattolandia; Leidaa; Bella Jajo; Apincittà APS e Aiuola Trenti. Sarà presente anche Simone di Matteo quale testimonial impegnato nella campagna di rispetto per tutti gli animali. Sono previsti, inoltre, testimonianze in video collegamento da Copenhagen e Parigi, dove alcuni ragazzi si confronteranno in diretta in merito alle buone pratiche di tutela ambientale. Come realtà di volontariato impegnate sui temi dell’ambiente saranno presenti le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), i Park Angels, le guardie ecozoofile, Fare Ambiente, ANPS e rappresentanti della Protezione Civile. Saranno presenti in piazza e sul palco anche le scuole: ITI Hensemberger; la scuola Borsa, Brianza Solidale insieme al liceo Zucchi; la Scuola Agraria, l’Istituto Meroni di Lissone con la vincitrice del concorso Girls on Truck.

Tra le associazioni interverranno Plastic Free, Fiab, Federazione Bici in città, LAV Monza e Brianza e Legambiente, al cui stand sarà possibile votare le proposte di logo per il progetto “strategia clima” di Monza. Sarà anche presente il Tavolo Giovani con la consulta provinciale degli studenti. Salirà sul palco anche Matteo Gadda, di ritorno dall’Australia per un viaggio in bici dove ha raccolto fondi a scopo benefico. L’evento ha come media partner Radio Number One, mentre Merbag e ANCE sono sponsor.