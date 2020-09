Monza in acquarello: mostre, laboratori e incontri con gli artisti per le vie del centro

Monza rende omaggio all’arte: dall’11 al 13 settembre la città di Tedolinda ospiterà la seconda edizione di Monza in acquarello. L’evento porterà in città una trentina di artisti dall’Italia e dall’estero che presenteranno le loro opere, racconteranno la loro arte, e immortaleranno gli scorci della città con le loro tele e i loro colori.



L’evento si snoderà tra il centro storico, il roseto Fumagalli, la Villa Reale, la Sala Maddalena, i Musei civici e la Galleria civica. Due le novità di questa edizione: un contest internazionale di 120 opere esposte in Galleria Civica di artisti provenienti da tutto il mondo che saranno giudicati da una giuria tecnica e dal pubblico (premiazione domenica alle 17); e la collaborazione con il Centro nazionale ricerche che condurrà un esperimento scientifico sulla reazione dei colori alla luce. Ai Musei Civici saranno esposte opere di Mosè Bianchi e Pompeo Mariani illuminate con le luci dell’epoca in cui furono dipinte e con quelle di oggi. Ciò consentirà ai visitatori di capire come i colori delle opere cambiano al variare delle fonti di luce (prenotazione obbligatoria tel.039 2307126 nei giorni feriali dalle 8 alle 17 e nel fine settimana dalle 10 alle 18).



Il programma prevede appuntamenti con gli artisti in piazza Duomo mentre dipingono (venerdì alle 11, 14.30, 15 e 16; sabato alle 11.30, alle 15 e alle 15.30; domenica alle 10.30 e alla 14.30); proiezioni di demo in Sala Maddalena (prenotazione obbligatoria nel cortile della Sala da venerdì alle 9.30 fino ad esaurimento posti); workshop in piazza San Pietro Martire (tutti i giorni alle 11.30, alle 16.30 e alle 18). Gli artisti poi con i loro strumenti di lavoro andranno alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro e al Roseto della Villa Reale.



Infine quest’anno attenzione ai più piccoli: in piazza San Pietro Martire da venerdì a domenica laboratori gratuiti di acquarello (prenotazione obbligatoria telefonando al 346.3998898).