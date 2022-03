Monza Green Experience alla Reggia di Monza

La Natura protagonista in Villa Reale. Torna nel weekend dall'8 al 10 aprile nella splendida cornice dell'Avancorte della Reggia di Monza, a ridosso del Parco, Monza Green Experience. Fiori, piante e street food selezionato insieme a workshop, esposizioni e laboratori. Per la seconda edizione della manifestazione saranno presenti alcuni tra i migliori florovivaisti nazionali ed internazionali. Monza darà valore al suo patrimonio botanico, accogliendo tutto ciò che ruota attorno al mondo green tra arte, piante rare, flower designer, giardini tematici e aprirà le sue porte anche a particolari connubi tra natura e handmade market, tra laboratori ed incontri, tra street food e concerti.

Per l’intero weekend sarà allestito un vero e proprio polo del verde dove i visitatori avranno la possibilità di acquisire innumerevoli consigli, scoprire curiosità ed acquistare tutto quello che è utile per diventare un provetto pollice verde; dal seme alla pianta, dalle decorazioni per i giardini fino a interi arredamenti creati ad hoc per il mondo green. Saranno presenti espositori specializzati in vari rami della produzione florovivaistica, che proporranno: rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee.

Il Serrone ospiterà espositori provenienti da tutta Italia che proporranno dei veri e propri pezzi di creatività e design conquistando i vostri occhi: arredamenti da interno ed esterno, attrezzature professionali, ma anche tessuti da giardino, piccole e grandi opere artigianali che renderanno qualunque spazio verde un angolo unico e prezioso. E per i più golosi street food d'eccellenza con le proposte green food provenienti da varie regioni d’Italia: da gelati prodotti con materie prime del territorio, legate alla stagionalità, a chioschetti di frutta preparata al momento fino a gustosissimi sandwich con ripieni legati alla regione di provenienza. La manifestazione ha un biglietto di ingresso di 5 euro e sarà aperta dalle 10 alle 20.