Torna Monza Green Experience: bancarelle, street food e piante in Villa Reale

Monza diventa la città del verde per un weekend. Torna il 25 e il 26 marzo l'appuntamento con Monza Green Experience. Per l’intero weekend sarà allestito un vero e proprio polo del verde, nell’Avancorte della Villa Reale, dove i visitatori avranno la possibilità di acquisire innumerevoli consigli, scoprire curiosità ed acquistare tutto quello che è utile per diventare un provetto pollice verde; dal seme alla pianta, dalle decorazioni per i giardini fino a interi arredamenti creati ad hoc per il mondo green. Saranno presenti espositori specializzati in vari rami della produzione florovivaistica, che proporranno: rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee. Non mancheranno proposte di street food, seminari e workshop.

Il Pop-up market

A fare da contorno alle bellezze botaniche firmate Monza Green Experience ci sarà una sezione dedicata all’artigianato di alta qualità, con attrezzature da giardinaggio professionali, arredamento da esterno e da interno, tessuti e prodotti per il benessere. Uno spazio unico nel suo genere, nelle Serre della Villa Reale, ospiterà espositori provenienti da tutta Italia che proporranno dei veri e propri pezzi di creatività e design conquistando i vostri occhi: arredamenti da interno ed esterno, attrezzature professionali, ma anche tessuti da giardino, piccole e grandi opere artigianali che renderanno qualunque spazio verde un angolo unico e prezioso.

Street food

Durante i due giorni di Monza Green Experience sarà allestita un’area ristoro dove gustare le scelte green di alcuni tra i più ricercati street food d’Italia. Le proposte green food spazieranno tra le varie regioni d’Italia, e si potranno trovare alcuni dei più ricercati cibi da passeggio; da gelati prodotti con materie prime del territorio, legate alla stagionalità, a chioschetti di frutta preparata al momento fino a gustosissimi sandwich con ripieni legati alla regione di provenienza. Food truck vegani con piatti sorprendenti, carretti di gelato prodotto con materie prime coltivate nel rispetto del territorio, chioschetti di frutta fresca tagliata al momento.