Fiori, auto storiche, artisti di strada: torna Monza in Fiore

Anche quest'anno la bellezza sboccia in centro città. Torna sabato 18 e domenica 19 maggio Monza in Fiore: appuntamento in piazza Trento e Trieste con vivaisti e fioristi, artigianato selezionato riguardante il mondo dei fiori e la natura, il Vespa Club di Monza con le Vespe antiche nella giornata di sabato, le auto storiche de Le Auto di Magnolia, la Scuola Borsa e il Liceo artistico Preziosissimo Sangue con i loro studenti e il concerto di apertura sabato del suo Istituto comprensivo, artisti che esporranno le loro creazioni, workshop floreali, esibizione di artisti di strada, i figuranti del Corteo storico di Monza che passeggeranno per le vie del centro con mazzi di fiori.

L’evento ha lo scopo di portare un messaggio di bellezza, cultura, solidarietà e sostenibilità nel cuore della città, grazie alla partecipazione di realtà impegnate nel sociale.

Il programma

SABATO 18 Maggio

• Esposizione di Vespe del Vespa club Monza allestite dagli studenti della Scuola P. Borsa e photoboot da loro creato per scattare fotografie

• Ore 10.00 Inaugurazione con l’esibizione musicale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Preziosissimo Cuore di Monza e performance di pittura en plein air del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza, con il suo Indirizzo di Arti Figurative

• Ore 10.30-12.30 Workshop floreale "Ghirlanda primavera in fiore" by Steflor condotto dalla flowerdesign Nadia Gatti su prenotazione

• Ore 11.15 Diretta con Monza Reale e intervista agli sponsor

• Dalle Ore 11.30 - esibizioni e musica dal vivo artisti di strada Carolina Cardini e Luca Mattioli (canto e tip tap)

• Ore 12.00 - Raduno in piazza del corteo storico di Monza

• Ore 15.30-17.30 workshop floreale “Quel mazzolino di fiori” by Scuola Agraria del Parco di Monza condotto dalla docente Marianna Delvecchio su prenotazione

• Ore 16-18 sfilata del Corteo Storico di Monza

DOMENICA 19 Maggio

• Esposizione auto d’epoca di Le Auto di Magnolia

• Ore 10.00 Diretta con Monza reale e interviste agli sponsor

• Dalle ore 10.15 Laboratorio creativo per bambini

• Ore 10.30-12.30 Workshop floreale “ Quel mazzolino di fiori” by Scuola Agraria del Parco di Monza, condotto dalla docente Marianna Delvecchio su prenotazione

• Dalle ore 11.30 - esibizioni e Musica dal vivo artisti di strada Carolina Cardini e Luca Mattioli (canto e tip tap)

• Ore 12.00 - Raduno in piazza del corteo storico di Monza

• Ore 15.30-17.30 workshop Workshop floreale Sushi flowersby Steflor condotto dalla flowerdesign Nadia Gatti suprenotazione

•Ore 16.00- 18.00 Sfilata del Corteo storico di Monza

•Ore 18.00 - Spettacolo di chiusura evento della Astro Roller Skating