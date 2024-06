Monza Live Sound Festival: tutti i concerti in città

La musica e 90 band protagoniste in città. Torna il Monza Live Sound Festiva trasformando il capoluogo brianzolo in un palcoscenico diffuso in cui le band amatoriali possono esibirsi e divertirsi in compagnia di chiunque condivida la stessa passione per la musica.

L’evento, la cui direzione è a cura di MondoVisione SCS, sarà presentato in piazza Roma nella serata di domenica 23 giugno e dal venerdì successivo, il 28 giugno, con una serata inaugurale presso lo Spazio Rosmini il Festival trasformerà il centro di Monza e i suoi quartieri in una vera e propria sala prove all’aperto dove condividere musica e farsi conoscere dal pubblico, fino alla serata conclusiva del 26 luglio presso il centro LibertHub di via Libertà. Ospite speciale dell’inaugurazione di domenica 23 sarà Loris Fabiani direttamente dalla giuria di “Lol Chi ride è fuori”.

Il programma

Allo spazio Rosmini il 28 giugno il festival avrà il proprio inizio ufficiale con sonorità rock, blues, folk al jazz. L’evento entrerà poi nel vivo nel centro di Monza nelle giornate del 5, 12 e 19 luglio con esibizioni che spaziano dal pop al rock, dal country alla musica psichedelica fino ad arrivare a momenti cantautorali e tributi metal, il tutto nelle suggestive cornici di Piazza San Pietro Martire; Piazza San Paolo; Piazza Duomo e tra i portici dell’Arengario in piazza Roma. L’ultima serata di musica dal vivo – che chiuderà il festival in bellezza tra sonorità elettroniche e rock - tornerà infine anche quest’anno al centro LibertHub. Con l’aggiunta di piazza Duomo, le piazze in centro coinvolte dal festival passano da 3 a 4 rispetto alla prima edizione del 2023, con le postazioni musicali che – contando le 4 piazze per 3 serate e i due momenti allo spazio Rosmini e in viale Libertà – passano da 9 a 14. Raddoppiano anche le ore di musica offerte, con le serate che copriranno l’orario 18-24 anziché 21-24.

“Il Monza Live Sound Festival – osserva l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin - nasce dalla riflessione rispetto al cambiamento nel nostro modo di vivere la città durante e dopo il covid e come questo abbia impattato sulle passioni delle persone. Vogliamo riportare la musica nella sua dimensione collettiva offrendo un’occasione alle tantissime band emergenti che popolano il territorio di uscire idealmente dagli scantinati, dalle sale prove e dai garage, per portarle in superficie. Il Festival trasforma la città in una grande sala prove, libera e all’aperto, per permettere a un numero sempre crescente di band amatoriali di farsi conoscere e di incontrarsi su un grande palco urbano. Il successo del format è testimoniato dalla quantità di adesioni, superiore a quella dell’anno scorso, che ci spinge a proseguire e ad adattarlo sempre più alle esigenze degli appassionati. È un evento dedicato a chi ama la musica, in ogni sua forma, e vuole condividere la sua passione”.