Monza torna a risuonare di musica con il Monza Live Sound Festival.

La musica live torna nel centro di Monza e nei quartieri nelle calde serate estive per rendere più vive le piazze e i luoghi di incontro. I venerdì sera di luglio avranno le sonorità rock: dal blues, folk al jazz, dal metal all’hard rock fino a quello alternativo con le migliori band amatoriali del territorio.

Saranno quattro le date per altrettante tappe che coinvolgeranno l’intera città e la musica sarà di tutti, sia di chi la fa, sia di chi la ascolta. Nei primi tre appuntamenti saranno le piazze ad accogliere i corner in cui si alterneranno i gruppi musicali. Il quarto invece si svolgerà al Centro civico del quartiere Libertà.

Durante le serate saliranno sul palco a rotazione 3 band per 40 minuti ciascuna, proponendo diversi generi. L’iniziativa si ispira allo spirito di «Scorribande», un format degli anni ’80.

La serata inaugurale è in programma per venerdì 7 luglio con le due postazioni in piazza San Pietro Martire e largo Mazzini.

Le esibizioni e le rock band saranno protagoniste anche nei due venerdì successivi - il 14 e il 21 luglio - in cui, sempre in centro, suoneranno anche in piazza Roma trasformando l’Arengario in uno palco a cielo aperto. La quarta e ultima serata si terrà il 28 luglio al Centro civico Libertà - Liberthub per condividere anche nei quartieri la voglia di socializzazione e partecipazione in uno dei contesti più giovani della città.

Il programma



- 7 luglio

4BAK - Rock Pop Italiano

ChiliPepperness - Rock Pop

Fabio Silvestrin - Cantautore

Intensifies - Metal - Pop Rock - Rap

Mexican Standoff - Rock - Hard Rock

The Spoilers - Pop



- 14 luglio

Before Bacon Burns - Rock Italiano

Blackout in the Rehearsal - Casual Rock - Progressive

Blend - Duo Acustico

L'anima di Gheta - Rock Alternative

Lava - Rock Italiano

No Quarter - Rock Pop

Pagine Sparse - Rock Italiano

Quello che resta - Crossover Rap Rock

The Orange Cave - Indie Rock



- 21 luglio

Blackswallow - Pop Punk

Cartapesta - Pop Rock Italiano

Headroom - Elettro Rock

I ragazzi del massacro - Post Punk

Miosphere - Indie Rock

Sorry j - Pop Rock - Pop Punk

The Tears - Rock Alternativo

Totem - Rock Prog Strumentale

VersozerO - Rock Alternativo Italiano



- 28 luglio

Anakasaka - Pop Rock

Il regno animale - Indie Rock Italiano

Oneiroi - Rock Italiano



Per le date del 7-14-21 luglio, in caso di maltempo, le band si esibiranno sotto i portici dell'Arengario.