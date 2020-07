Musei civici aperti per ferie: tutti i laboratori per i bambini

I Musei Civici di Monza non vanno in vacanza. Diverse le iniziative culturali e ludiche in programma per i più piccoli nella ex Casa degli Umiliati di Monza.



Il 30 luglio alle 20.45 "Artisti sotto le stelle" gioco laboratorio per i bambini dai 6 agli 11 anni che verranno accompagnati alla scoperta delle opere esposte e dopo la visita guidata, pensata ad hoc per loro, prenderanno carta e colori e disegneranno sotto le stelle.

L'ingresso costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto). Prenotazione obbligatoria telefonando allo 039.2307126, oppure inviando un'email a info@museicivicimonza.it.

Gli appuntamenti proseguiranno per tutta l'estate. Ecco il programma: il 6 agosto alle 20.45 "C'era una volta... in Giappone" lettura animata notturna per le famiglie in collaborazione con la libreria Tutti giù per terra; il 13 agosto alle 20.45 "Mistero al Museo" laboratorio creativo per i bambini dai 6 agli 11 anni; il 20 agosto alle 20.45 "Storie e filastrocche di Gianni Rodari" un tuffo nei racconti di Rodari con i quali sono cresciute intere generazioni; il 27 agosto alle 20.45 "Gioielli di carta" laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni; il 29 agosto alle 16 "La città sul fiume" percorso guidato partendo da Museo e andando alla scoperta degli scorci e dei monumenti nascosti vicino al Lambro.

Tutte le attività sono a pagamento, prenotazione obbligatoria telefonando allo 039.2307126, o inviando un'email a info@museicivicimonza.it.



Infine fino al 6 settembre sarà possibile ammirare la mostra "Task Kyoto - Isia Monza: esprimenti e tradizioni", mostra temporanea di arte e artigianato, tradizione e sperimentazione. Ingresso alla mostra incluso nel biglietto d’ingresso al Museo