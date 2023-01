Sabato 6 maggio 2023 è in programma la Reale Mutua Monza Night Trail, in notturna nel parco di Monza.

"Un percorso di circa 10 km adatto a tutti per vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro e per scoprire le meraviglie architettoniche e naturalistiche presenti nei Giardini Reali e nel Parco a passo di corsa". Le iscrizioni per partecipare sono aperte.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, si tornerà a correre nei Giardini della Villa Reale di Monza al calar della sera, creando un velo di magia grazie alla diffusione di note musicali e giochi di luce. Si parlerà di emozioni, di natura, di scoperte storico-culturali nei circa 10 km del percorso ‘soft trail’, andando alla scoperta della magnificenza dei Giardini di Villa Reale e dei monumenti di interesse storico-artistico, alcuni dei quali, recentemente, proclamati patrimonio FAI. La partenza è fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa. Un pot-pourri di emozioni reso ancora più suggestivo dall’illuminazione delle facciate di edifici storici e dalla diffusione di note musicali dal vivo eseguite dagli allievi del Liceo Zucchi di Monza. Spazio anche al silenzio, alla libertà dei pensieri e allo spettacolo del cielo stellato di mezza primavera in particolar modo nel tratto che costeggia il fiume Lambro dalle caratteristiche di soft-trail.