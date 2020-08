Operette in piazza: in scena la Compagnia di Elena D'Angelo

Monza per la terza volta diventa capitale dell’operetta: dal 3 al 5 settembre Elena D’Angelo e la sua Compagnia d’Operette protagoniste sul palcoscenico di piazza Roma, in un’edizione rispettosa delle prescrizioni Covid.



Si inizierà il 3 settembre alle 21 con le "Canzoni della radio anni Trenta" un concerto dedicato alle canzoni più famose della storia della radio, dalle sue origini fino al momento in cui la televisione diede un'immagine alle emozioni. Il 4 settembre alle 21 appuntamento con “Ballo al Savoy”, operetta in due atti di Paul Abraham che debuttò con successo a Berlino nel 1932 dove si uniscono la tradizione operettistica occidentale al jazz e alla canzonetta leggera americana. Gran finale il 5 settembre alle 21 con “Il paese dei campanelli”, famosissima operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato che debuttò nel 1923 al Teatro Lirico di Milano. Tre serate di magia con scenografie raffinate, personaggi in costume e l’orchestra dal vivo.



La regia delle operette è affidata a Serge Manguette e Elena D’Angelo, le coreografie a Serge Manguette e Martina Ronca con la direzione di Sabina Concari, mentre la Direzione artistica è di Gianni Versino. In scena: Elena D’Angelo, Matteo Mazzoli, Gianni Versino, Francesco Tuppo, Merita Dileo, Milica Ilic, Stefano Menegale, Serge Manguette, Carlo Randazzo e Paola Scapolan.



L’ingresso è gratuito ma, nel rispetto delle prescrizioni Covid, la prenotazione è obbligatoria. Tutti i dettagli sul sito www.comune.monza.it o www.eventbride.it o telefonando 039.230.21.92 o inviando un’email a cultura@comune.monza.it