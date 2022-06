Torna la Monza-Resegone

Oltre quaranta chilometri di percorso e 1.100 metri di dislivello. Torna sabato 25 giugno la Monza-Resegone, la più attesa ed emozionante gara podistica in notturna che dall’Arengario arriveranno, di corsa, al Monte Resegone.

Giunta alla sua 60° edizione, la gara avrà inizio la sera del 25 giugno, con partenza prevista alle ore 21 e terminerà solo dopo che i corridori avranno percorso 42 km di percorso, lo stesso che nel 1924 aveva visto sfidarsi le prime 12 squadre partecipanti alla ora mai ben nota corsa. "Dal centro di Monza al Monte Resegone, le squadre dovranno dimostrare spirito di sacrificio, responsabilità nei confronti della squadra, ma anche passione e desiderio di libertà. La competizione metterà alla prova gli atleti, che sfideranno fatica e stanchezza per raggiungere Rifugio Capanna Monza, in provincia di Lecco, ma per tutto il tragitto non saranno mai davvero soli. La natura sconfinata e la bellezza del paesaggio saranno compagni sempre presenti, per tutta la durata della gara" spiegano gli organizzatori.

Il tracciato, i chilometri, la bellezza e la vastità dei paesaggi sono i medesimi e immutato è rimasto anche lo spirito della gara, che prevede forza, allenamento, senso di squadra e amore per la libertà.