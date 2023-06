Sotto l'Arengario la partenza della Monza-Resegone

Partirà sabato 17 giugno alle ore 21 la 61esima edizione della Monza-Resegone. Oltre 130 squadre e circa 400 atleti partecipanti, che percorreranno i 42 chilometri e i 1.000 metri di dislivello che separano l’Arengario di Monza dal Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone.

Un appuntamento che da sempre si svolge a squadre, in notturna, e che per questa edizione ha ricevuto il patrocinio della provincia di Monza-Brianza, provincia di Lecco e Comune di Erve. La corsa vedrà gli atleti cimentarsi in una grande sfida con partenza dal centro di Monza (162 m s.l.m.). Attraverseranno numerosi comuni - Villasanta, Arcore, Usmate Velate, Carnate, Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Calco, Airuno, Olginate e, Calolziocorte – per poi proseguire lungo i tornanti di Rossino ed Erve. La gara terminerà solo dopo che tutti gli atleti avranno percorso i ripidi sentieri per raggiungere il traguardo: la Capanna Alpinisti Monzesi (1.173 m s.l.m.) sul Monte Resegone. Come in tutte le precedenti edizioni sin dalla sua nascita nel 1924, il tracciato, i chilometri, la bellezza e i paesaggi saranno i medesimi, così come lo spirito della gara, che prevede allenamento, sacrificio, responsabilità e lavoro di squadra, passione ma anche un pizzico di competitività. Monza Resegone è una competizione diventata storica e che il prossimo anno festeggerà i 100 anni dalla nascita.

Un anniversario importante e che porterà alla realizzazione di un’edizione ancora più speciale e partecipata di questo entusiasmante appuntamento per gli appassionati della corsa e non solo.