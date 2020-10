Di corsa nel Parco per la Monza Run Free

Monza per quattro giorni paradiso per i runner. Dal 15 al 18 ottobre torna la Monza Run Free un appuntamento all’insegna del divertimento, dello sport e dell’adrenalina nella suggestiva cornice del Parco. Il tutto, naturalmente, nel completo rispetto delle prescrizioni Covid.

Tre i percorsi certificati Fidal adatti sia agli atleti sia a coloro che la corsa la praticano solo per mantenersi in forma. Lungo i percorsi ci saranno piastre con targhe identificative e piramidi tronche in legno e frecce sull’asfalto per segnalare i km e la direzione da seguire. Partenza e arrivo in viale dei Tigli, a sinistra dell’ingresso della Porta Monza.

Il primo percorso è di 5 km: segue il viale delle “ripetute”, si supera la Porta di Vedano, si imbocca un altro viale delle “ripetute” fino a costeggiare il centro ippico per poi dirigersi all’arrivo dopo aver percorso un paio di curve.

Il percorso di 10 km, dopo un primo tratto iniziale in comune con il percorso di 5 km, costeggia il corso del Lambro per poi incrociare l’ingresso pedonale Grazie Vecchie e riallacciarsi al percorso di 5 km intorno nono chilometro.

Infine per i più allenati c’è il percorso di 21 km che intercetta il rettilineo delle “ripetute” che attraversa l'autodromp, si piega a destra per andare ad incrociare la Porta San Giorgio e a riaffacciarsi sul corso del Lambro. Una piccola deviazione porta gli atleti alla Porta di Villasanta, da qui verso la Porta Grazie Vecchie, al km 19, per riallacciarsi nella fase finale agli altri due percorsi.

Ecco gli orari delle partenze: il 15 e il 16 ottobre la 5 e la 10 km dalle 10 alle 16, e la 21 km dalle 10 alle 15 ma è necessario terminare la corsa entro le 17 quando le porte del Parco si apriranno anche al traffico automobilistico; il 17 e il 18 ottobre dalle 8 alle 18.

Come sempre l’evento avrà un risvolto benefico: parte dei fondi raccolti (2 euro per ogni iscrizione) verranno devoluti al Comitato Maria Letizia Verga.

Per partecipare è necessario scaricare l'App con cui entrare nella Community di Monza Run Free, ci si potrà iscrivere anche attraverso il portale Endu indicando sia il giorno che l'orario in cui si desidera partire tra quelli disponibili.